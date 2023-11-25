Alanya’da bugünden itibaren şiddetli rüzgar ve yağış bekleniyor. Fırtınanın saatte 110 kilometre hızına kadar çıkabileceği belirtildi. Öte yandan AFAD ise, sel, yıldırım, su baskını, çatı uçması, ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması gerektiğini vurguladı. Fırtınanın bugün başlaması ve yarın da etkili olması tahmin ediliyor.

Antalya Dikkat! Cumartesi günü şiddetli yağış, hortum ve dolu geliyor!

Pazar gününden itibaren ise yüksek kesimlere lapa lapa kar yağacak, Pazartesi 6 derece birden soğuması bekleniyor.