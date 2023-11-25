Alanya Belediyesi’nin en önemli sosyal projelerinden olan Tevfik Hoca Evi’nde yaşlı vatandaşlara verilen eğitimler devam ediyor. Yaşlı vatandaşların sosyalleşmesi ve birlikte vakit geçirmesinin yanı sıra eğitim de aldığı Tevfik Hoca Evi’nde psikolog tarafından ‘İleri yaşta yapılması gereken hayat planlaması, ruh sağlığını koruma, uğraş terapisi, ihtiyaçların önemi ve bunun için çaba harcama, günlük hayata özen gösterme ve yaş almanın kişiyi özgüvenli ve problem çözme noktasında daha başarılı yaptığına dair inanç’ gibi konularda seminer verildi. Ayrıca uzman diyetisyen tarafından vatandaşlara sağlıklı beslenmenin önemi, ileri yaşta ortaya çıkan kronik rahatsızlıklar karşısında yapılması gerekenler, su içmenin önemi, fiziksel egzersizin önemi ve beslenmede yanlış bilinen kavramların düzeltilmesi eğitimleri verildi.

Odyolog tarafından işitme sağlığının önemi, yüksek sese karşı yapılması gerekenler, kulak kirini doğu yöntemle temizleme, işitme kaybı söz konusuysa cihaz kullanımının önemi, işitme kaybı ile alzheimer ilişkisi başlıklarında da yaşlı vatandaşlara eğitim verildi. Uzman odyolog tarafından yaşlılara yönelik işitme taraması da gerçekleştirildi. Son olarak fizyoterapist eşliğinde katılımcılara egzersiz uygulaması yapıldı.

Eğitimler ve seminerler farklı katılımcılarla birlikte düzenli olarak belli aralıklarla devam edecek.