İklim değişiklikleri sıcaklıkların artmasına neden oluyor.

Sıcaklıkların artmasının ve mevsimlerin gerektiği gibi yaşanmamasının sonuçlarının, tarımdan canlı varlıkların hayatına, susuzluktan turizm faaliyetlerinin aksamasına kadar geniş bir etkisi var.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) normalin yüzdesi metoduna göre oluşturduğu, 2024 Şubat ayı meteorolojik kuraklık durumu haritası da Türkiye'deki kuraklık boyutunu gözler önüne serdi.



HARİTANIN BÜYÜK BÖLÜMÜ ŞİDDETLİ KURAK ALANLARDAN OLUŞUYOR

Oluşturulan haritaya bakıldığında izlemeye başlanması gereken hafif kurak alanların en düşük seviyede kaldığı, orta şiddette hafif kurak alanların bunu izlediği, orta şiddette kurak alanların üçüncü sırada olduğu ve şiddetli kurak alanların boyutunun arttığı gözler önüne seriliyor.

Şiddetli kurak alanlar da "acil durum" olarak nitelendiriliyor.



KURAKLIĞIN ETKİSİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuraklığı "Yağışların, kaydedilen normal seviyelerinin önemli ölçüde altına düşmesi sonucu, arazi ve su kaynaklarının olumsuz etkilenmesine ve hidrolojik dengenin bozulmasına sebep olan doğal olay." olarak tanımlıyor.



ÜÇ AYDA KURAKLIK HIZLA ARTTI

Kuraklığı izlendiği haritalar incelendiğinde 12, 9 ve 6 aylık haritalarda kuraklığın yavaş yavaş arttığı ancak şubat ayında olduğu kadar önemli bir kuraklığın yaşanmadığı göze çarpıyor. Burada da üç aylık kuraklık haritası görülüyor.