Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Alanya dahil olmak üzere Türkiye'nin birçok bölgesinin bu hafta boyunca yağışlı ve rüzgarlı bir hava ile karşılaşacağını açıkladı. Özellikle Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde kuvvetli yağışların etkili olacağı ve bu durumun sel riskini artırabileceği kaydedildi. Rüzgarın da bazı bölgelerde fırtına şeklinde eseceği belirtildi.

Yapılan değerlendirmelere göre ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu bir havaya sahip olacağı, Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz (Sinop dışında), Güneydoğu Anadolu ile Malatya, Elazığ, Tunceli, Ağrı, Muş, Bingöl, Bitlis, Van ve Şırnak çevrelerinin yağmur ve sağanak yağış alacağı öngörülüyor. Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlarla geçeceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli Yağış Uyarısı



Yağışların, Marmara, Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Adana, Düzce, Zonguldak, Bolu ve Bartın çevrelerinde kuvvetli, İzmir, Aydın, Muğla çevreleri ile Antalya’nın doğu kesimlerinde ise yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

Vatandaşların, bu süreçte meteorolojik uyarıları dikkate alarak önlemler alması öneriliyor.