Günümüzde nostalji tutkunlarının gözdesi haline gelen eski perdeler ve sarı fincanlar, internet üzerindeki ilanlarda 1 milyon TL'yi aşan fiyatlarla alıcılarını bekliyor. Alanya ve diğer büyük şehirlerdeki yüksek fiyatlar, geçmişe özlem duyanların ilgisini artırırken, tartışmalara da yol açtı.



Son dönemde nostaljik ürünlere olan ilginin artmasıyla birlikte, birçok şehirde eski perdeler ve sarı fincanlar internet üzerinden fahiş fiyatlarla satılmaya başlandı. Kocaeli, İzmir, Konya gibi illerde 1 milyon TL'nin üzerinde fiyatlarla listelenen bu eşyalar, adeta araba fiyatlarıyla yarışır hale geldi.

Alanya’daki ilanlarda da benzer bir trend gözlemleniyor. Eski perdeler, nostaljik değerleri nedeniyle yüksek fiyatlarla alıcı bekliyor. Alanya'da paylaşılan ilanlarda en düşük fiyat 500 bin TL olarak belirlenirken, bu fiyatlar 3 milyon TL’ye kadar yükseliyor. Özellikle bu nostaljik ürünlere olan taleple birlikte, birçok kişi eski eşyalarını satmak için ilan veriyor.





Nostalji tutkunları, geçmişe özlem duyarak bu ürünleri edinmeyi tercih ederken, yüksek fiyatlar, alıcılar arasında tartışmalara neden oluyor. Alanya ve çevresindeki bu gelişmeler, eski eşyaların değerinin ne denli arttığını gözler önüne seriyor. (Can KISA)