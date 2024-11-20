Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, bugün gerçekleştirilen Alanya Belediyesi Halk Cafe açılışında önemli bir müjde verdi. 2001 yılında özelleştirilen ve ardından ALİDAŞ tarafından işletilen Alanya İskelesi, önümüzdeki günlerde yeniden halkın kullanımına sunulacak.

Başkan Özçelik, açılışta yaptığı konuşmada, “Kaşar bizden simit sizden” kampanyası ile Alanya halkını iskele ile buluşturacaklarını duyurdu. Ayrıca, gerekli izinlerin alındığını ve yasal prosedürlerin tamamlandığını belirten Özçelik, “Gemilerin gelmediği dönemlerde Alanya İskelesi, eski günlerinde olduğu gibi halkımıza açılacak” ifadelerini kullandı.

Bu gelişmeyle birlikte, Alanya sakinleri ve yerli turistler, deniz manzarasının tadını çıkarırken, iskelede sunulacak lezzetlerin de keyfini sürebilecek.