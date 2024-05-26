Kaza, Mersin-Adana Otoyolu Tarsus ilçesi Yeniceoba'yı geçtikten sonra meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Adana istikametinden gelen bir otobüsün yağışlı havada kayarak devrilip karşı şeride geçmesiyle ikisi otomobil, biri kamyonet 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kaza yerine çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemere göre 10 kişi hayatını kaybetti. 30'dan fazla yaralı ise olay yerine gelen ekipler tarafından Adana ve Mersin'deki hastanelere sevk edildi.

Ölü sayısının artabileceği belirtilirken, ekiplerin olay yerinde incelemesi sürüyor.