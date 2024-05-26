Antalya’nın Aksu ilçesi Gökdere mevkiinde önceki gece meydana gelen trafik kazasında Yunus Berho’nun kullandığı 15 MA 0595 plakalı otomobil, köprüden geçtiği sırada sulama kanalına düşmüştü. İçerisinde 8 kişinin bulunduğu otomobildeki 3 kişi kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken, 3 çocuk da vatandaşların yardımıyla çıkartılmıştı. Akıntıya kapılan İbdisem Berho (25) adlı kadın ve 9 yaşındaki Rihan Berho ise kaybolmuştu. Hastaneye kaldırılan 1 buçuk yaşındaki Omar Hamdi kurtarılamazken, aracın düştüğü noktadan yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta İbdisem Berho’nun cansız bedenine ulaşılmıştı. İki gündür süren arama çalışmaları neticesinde akşam saatlerinde Rihan Berho’nun cansız bedenine de kaza yerinden 4.5 kilomotre uzaklıkta ulaşıldı. Küçük çocuğun cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)