Gözler milyonlarca memur ve memur emeklisinin merakla beklediği zam oranındaydı. Ancak 2024-2025 yıllarına ilişkin toplu sözleşme görüşmelerinde bir türlü anlaşma sağlanamamıştı. Hal böyle olunca memur tarafını temsil eden Memur-Sen ile Kamu İşveren Heyeti'nin yürüttüğü görüşmelerden bir sonuç çıkmadı.

Anlaşmazlığı çözmek için Kamu Görevlileri Hakem Kurulu devreye girerken, bugün beşinci görüşme gerçekleştirildi.

Beşinci toplantıda karara bağlandı:

Bugün beşinci ve son toplantısını yapan Hakem Kurulu, memur ve emeklilerin zam oranını netleştirdi. Buna göre 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam yapılacak.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nda yer alan 11 üyeden 6'sı zamma onay verirken, 4 üye karara itiraz etti.

8 milyondan fazla kişiyi etkiliyor

Ayrıca bu zammın yanında enflasyon farkları da maaş zammına eklenecek. Son olarak belirlenen oranlar 65 yaş aylığı, engelli maaşı ve evde bakım maaşları üzerinde de etkili olacak. Böylelikle 8 milyondan fazla kişi doğrudan etkilenecek.

Hükümetin teklifleri neydi?

Öte yandan hükümetin memurlara zam teklifiyle ilgili sürecin nasıl işlediği de merak konusu oldu.

Kamu İşveren Heyeti, 14 Ağustos’taki teklifinde 2024'ün ilk altı ayında yüzde 14, ikinci altı ayında yüzde 9, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam teklif etmişti.

Yine heyet 17 Ağustos’taki görüşmede ise 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 şeklinde revize etmişti.

Memur-Sen ne istiyordu?

Memur-Sen, 2024 için 3'er aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 3 ayda yüzde 35, ikinci 3 ayda yüzde 10, üçüncü 3 ayda yüzde 15, dördüncü 3 ayda yüzde 10 artış istemişti.

Konfederasyon, 2025 için ise 6'şar aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 6 ayda yüzde 25 ve ikinci 6 ayda yüzde 15 zam talep etmişti.