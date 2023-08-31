Milyonlarca kişiyi ilgilendiren zam oranları bugün netliğe kavuşacak. Memur ve memur emeklilerinin gözü, bugün Hakem Kurulu'nun son toplantısından çıkacak olan sonuca çevrildi.

1 Ağustos'ta başlayıp, 22 Ağustos'ta sona eren 7 Toplu Sözleşme görüşmelerinde taraflar, 2024 ve 2025 yıllarında uygulanacak memur ve emeklileri için zam oranında anlaşma sağlayamadı.

Zam oranı dışında sosyal hakların da görüşüldüğü toplantılarda, Kamu İşveren Heyeti ile sendikalar arasında 11 hizmet kolunun tamamında mutabakat sağlandı.

Memur-Sen'in başvurusuyla 26 Ağustos'ta çalışmalarına başlayan kurul, Sayıştay Başkanı Metin Yener başkanlığında 4'üncü kez bir araya geldi.

Hakem Kurulu bugün son kez toplanacak

Böylece Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, 5 günde dört toplantı yapmış oldu. Şimdi gözler, yapılacak son toplantıya odaklanmış durumda.

11 üyeden oluşan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, Yener başkanlığında bir kez daha toplanacak.

Karar, 8 milyondan fazla kişiyi etkileyecek

Hakem sürecine giden maddeler oylanacak. Karar oy çokluğuyla alınacak. Kurulun kesin kararına itiraz edilemeyecek. Böylece yaklaşık 4 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisinin 2024-25 yıllarındaki maaşlarına zam oranları netleşecek.

Belirlenecek oranlar 65 yaş aylığı, engelli maaşı ve evde bakım maaşları üzerinde de etkili olacak. 8 milyondan fazla kişi doğrudan etkilenecek.



Hükümetin teklifleri

Kamu İşveren Heyeti, 14 Ağustos'taki ilk teklifinde 2024'ün ilk altı ayında yüzde 14, ikinci altı ayında yüzde 9, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam teklif etmiş, 17 Ağustos'ta ise teklifini 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 şeklinde revize etmişti.

Memurların isteği

Memur-Sen, 2024 için 3'er aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 3 ayda yüzde 35, ikinci 3 ayda yüzde 10, üçüncü 3 ayda yüzde 15, dördüncü 3 ayda yüzde 10 artış istemişti.

Konfederasyon, 2025 için ise 6'şar aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci 6 ayda yüzde 25 ve ikinci 6 ayda yüzde 15 zam talep etmişti.