ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA), UFO araştırma ekibinin elde ettiği bulguları tartışmak üzere bugün bir basın toplantısı düzenlemeyi planlıyor. Meksika Kongre'sinde sergilenen ve uzaylılara ait olduğu iddia edilen iki fosil, dünya gündemine oturmuştu.

Konu, uzun süredir kamuoyunun dikkatini çekiyordu.

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"UZAYLI FOSİLİ" İDDİASI GÜNDEME OTURMUŞTU

Meksika Kongresinde düzenlenen oturumda gazeteci ve ufolog Jamia Maussan'ın uzaylılara ait olduğunu iddia ettiği fosilleri sergilemesi dünya gündemine oturmuştu.

Maussan, Peru'nun Cusco şehrinde çıkarılan ve uzaylılara ait olduğunu öne sürdüğü iki fosili camekanlı bir tabutla sergilemişti.

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KAYNAK: NTV