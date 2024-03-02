İYİ Parti Alanya Belediye Başkan Adayı Mehmet Şahin’in, Lider Paça Restoran karşısında gerçekleşen seçim ofisi açılışında büyük bir skandala imza atıldı. Açılışa İYİ Parti Antalya İl Başkanı ve hiç bir Antalya milletvekili katılmadı. Sadece Alanya ölçekli kalan açılışta Alanya İlçe Başkanı Hilmi Er ise konuşturulmadı. Törende tek konuşmayı yapan Mehmet Şahin’in konuşmasının ardından birlikte el kaldırılarak alandaki vatandaşlara poz verildi. Törene Antlaya’dan katılan tek isim olan İYi Parti Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nesrin Ünal ise sahneye davet edilmedi. Bunun üzerine Ünal, sahneye çıkarak Alanya İYİ Parti Adayı Mehmet Şahin ile Meclis Üyelerine tepki göstererek törenden ayrıldı. Yaşanan durum açılışa katılan vatandaşlarda şok etkisi yarattı ve büyük tepkiye neden oldu.

“BAĞIMSIZ ADAY GİBİ DAVRANIYOR”

Antalya’da ilk kez bir ilçenin belediye başkan adayı büyükşehir belediye başkan adayını tanımaması kamuoyunda şok etkisi yarattı. Seçim gezilerinde Genel Başkan Meral Akşener ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Nesrin Ünal’ın hiç fotoğrafının kullanılmadığı ve oy istenmediği gerekçesi ile parti içinde çıkan çatlak sesler yükselmeye başladı. Partililer, “Mehmet Şahin bağımsız aday galiba. Genel Başkanımızı ve Büyükşehir Adayımızı hiç anmıyor afişlerde kullanmıyor. İlçe başkanımızı konuşturmuyor, Büyükşehir Adayımızı konuşturmuyor. Seçim şarkısında bile ben yaparım, Mehmet Şahin yapar diyor. Partimize bedeni geçti ama ruhu hala İYİ Partili değil.” gibi yorumlarda bulundular.