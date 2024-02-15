Seçimlere 1 buçuk aylık bir sürecin kalması ile Alanya’daki Belediye Başkan Adayları ve muhtar adayları seçim çalışmalarına hız verdiler. Geçtiğimiz genel seçimlerde kullanımı en aza indirilen afiş, sticker ve pankart kirliliği ise yerel seçimlerde yeniden artmaya başladı.

Alanya’da sticker, afiş ve pankart çalışmasını en çok Mehmet Şahin’in yürütmesi dikkat çekiyor. Günlerdir gerçekleştirilen bir çalışma ile Alanya’daki tüm trafik levhaları, ağaçlar, elektrik direkleri ve duvarlara ‘Her Şey Alanya’mız için’ yapıştırılmaya devam ediliyor. Büyük bir görüntü ve çevre kirliliği yaratan yapışkanlı stickerların yasak olan yerlere bile yapıştırılması, ancak kolluk kuvvetlerinin konuyla ilgili bir çalışma yapmaması vatandaşların tepkisini topladı.

“SAYGISIZLIK YAPILDI”

Mehmet Şahin’in bu stickerlarının son olarak Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü’nün billboardların üzerine yapıştırılması vatandaşların tepkisini topladı. Bu durumu ‘saygısızlık’ olarak yorumlayan vatandaşlar, “Başka yer kalmadı artık diğer adayların afişlerinin üzerine ve altına da yapıştırma yapıyorlar. Mehmet Şahin buna bir son vermeli. Çok istiyorsa billboardlara ve belirlenen yerlere reklamını verebilir.” dediler.