Toplantıda yapılan açıklamaya göre, yeni başkanlar mahallelerindeki gençlerin sesi olacaklarını belirtti. Alperen Ocakları yetkilileri, toplumun her kesimine hizmet etmeyi amaçladıklarını vurguladılar. Yapılan atamalarla birlikte, Alperen Ocakları’nın mahalle bazında etkinliği ve katılımı artması bekleniyor.
Atamalar şu şekilde gerçekleşti ;
İlçe Başkan Vekili - Ahmet Masum Güvener
İlçe Başkan Yardımcısı - Yılmaz Özcan
Hacet Mahalle Başkanı - Selçuk Güler
Oba Mahalle Başkanı - Mehmetcan Dama
Cikcilli Mahalle Başkanı - Hakan Şahiner
Tosmur Mahalle Başkanı - Volkan Şimşek
Kestel Mahalle Başkanı - Hüseyin Keleş
Mahmutlar Mahalle Başkanı - Ramazan Ali AkDere
Konaklı Mahalle Başkanı - Burak Tekin
Payallar Mahalle Başkanı - Hasan Barış
Türkler Mahalle Başkanı - Ömer Mor
Akdam Mahalle Başkanı - Deniz Lazoğlu
Ocak İdari Amiri - Sezgin Uzar
Başarılı bir şekilde görevine devam eden mevcut Ocak Başkanı Deniz Çalışkan, seçim sürecine girilen bugünler de vites arttırdı.8 aydır hiç durmadan faaliyetlerle devam ederken Ocak teşkilatın büyümesine de önem gösteriyor.
Ocak Başkanı Deniz Çalışkan ’’Hedefim Alanya’da 100 Alperen“ dedi.