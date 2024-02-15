Toplantıda yapılan açıklamaya göre, yeni başkanlar mahallelerindeki gençlerin sesi olacaklarını belirtti. Alperen Ocakları yetkilileri, toplumun her kesimine hizmet etmeyi amaçladıklarını vurguladılar. Yapılan atamalarla birlikte, Alperen Ocakları’nın mahalle bazında etkinliği ve katılımı artması bekleniyor.

Atamalar şu şekilde gerçekleşti ;

İlçe Başkan Vekili - Ahmet Masum Güvener

İlçe Başkan Yardımcısı - Yılmaz Özcan

Hacet Mahalle Başkanı - Selçuk Güler

Oba Mahalle Başkanı - Mehmetcan Dama

Cikcilli Mahalle Başkanı - Hakan Şahiner

Tosmur Mahalle Başkanı - Volkan Şimşek

Kestel Mahalle Başkanı - Hüseyin Keleş

Mahmutlar Mahalle Başkanı - Ramazan Ali AkDere

Konaklı Mahalle Başkanı - Burak Tekin

Payallar Mahalle Başkanı - Hasan Barış

Türkler Mahalle Başkanı - Ömer Mor

Akdam Mahalle Başkanı - Deniz Lazoğlu

Ocak İdari Amiri - Sezgin Uzar

Başarılı bir şekilde görevine devam eden mevcut Ocak Başkanı Deniz Çalışkan, seçim sürecine girilen bugünler de vites arttırdı.8 aydır hiç durmadan faaliyetlerle devam ederken Ocak teşkilatın büyümesine de önem gösteriyor.

Ocak Başkanı Deniz Çalışkan ’’Hedefim Alanya’da 100 Alperen“ dedi.