CHP Alanya Belediye Başkan Adayı Osman Özçelik, Alanya Huzurevi’ni ziyaretinde huzurevi sakinleri ile sohbet etti. Özçelik’e yakın ilgi gösteren huzurevi sakinleri, “Vatana ve vatandaşa hizmet için Allah yolunuzu açık etsin. Bizleri, siz mutlu edeceksiniz” dedi. Yerel seçim çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Özçelik, Alanya Huzurevi’ni de ziyaret etti. Ziyarette Özçelik’e CHP İlçe Başkanı Bülent Kandemir, İlçe Kadın Kolları Başkanı Ümran Aykut ve partililer eşlik etti. Özçelik ve beraberindeki heyet, Huzurevi Müdürü Fatma Aksoy Görgülü ile kurumda görev alan personel tarafından karşılandı. Kurum Müdürü Görgülü, yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Binanın girişinde bulunan ve huzurevi sakinlerince yapılan ürünlerin sergilendiği El Sanatları Sergisi’ni gezen Özçelik, ellerinden öperek, karanfil dağıttığı yaşlılara, isteklerini sordu. Samimi ve sıcak bir ortamda gerçekleştirilen ziyarette huzurevi sakinleri ile sohbet eden Özçelik, engelli ve yaşlı bireylerin faydalanacağı sosyal aktivite alanlarıyla ilgili projelere ağırlık verdiklerini söyledi. 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle huzurevi sakinlerinin Sevgililer Günü’nü kutlayan sağlıklı, mutlu ömür dileyen Özçelik, “Sevginin gününde, sevgimizi ve hürmetimizi paylaşmak için değerli büyüklerimizi ziyaret etmekten büyük mutluluk duyuyoruz” diye konuştu. Özçelik’e yakın ilgi gösteren Huzurevi sakinleri, “Vatana ve vatandaşa hizmet için Allah yolunuzu açık etsin. Bizleri, siz mutlu edeceksiniz. Her zaman kapımızı çalın ve bizleri unutmayın” diyerek, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Özçelik, yerel seçimin ardından huzurevi sakinlerine Konya gezisi sözü verdi.