Alanya Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel, AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı ile birlikte, Alanya Sevdalıları Derneği (ALSEV) Başkanı Kemal Yetkin ve yönetiminin Giritlioğlu Camii’nde düzenlediği birlik beraberlik gecesine katıldı. Dernek üyeleri ve ailelerinin de iştirak ettiği gecede Başkan Yücel, yaklaşan seçimler öncesi çalışmalarından bahsetti.

“TEK GAYEMİZ ALANYA”

Alanya’yı yaşanabilir, güvenli ve huzurlu bir kent haline getirdiklerini söyleyen Başkan Yücel, “Yaylalardan sahillere kadar Alanya’nın her noktasını hizmetle buluşturduk. Elini sıkmadığımız, yarasına merhem olmadığımız, kanayan yaralarını gidermediğimiz vatandaşımız, mahallemiz kalmadı. Tek bir gayemiz var bu da oluşturduğumuz güvenli ve huzurlu kent imajını korumak ve daim hale getirmek” dedi.

“DAHA YAPACAK ÇOK İŞİMİZ VAR”

Hayata geçirdiği projeler ile dünyaya örnek olan bir kent oluşturduklarını söyleyen Başkan Yücel, “Ulaşılabilir, sürdürülebilir ve temiz bir Alanya oluşturduk. Enerjiden spora, kültür sanattan altyapıya kadar bir çok alanda öncü bir belediye olduk. Alanya’yı sporun başkenti yaptık. Bu şehir için daha yapacak çok projemiz var. Çok hizmetimiz var. Sizlerden bir 5 yıllık daha vize istiyoruz. Desteğiniz ile Alanya’yı daha güzel yapacağız” ifadelerini kullandı.

“TÜTÜNCÜ İLE EL ELE ALANYA’YI YÜCELTECEĞİZ”

Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü’ye de destek talebini yineleyen Başkan Yücel, “Benim şahıslarla işim yok. Ama Alanya’nın 5 yıl boyunca yok sayılmasına, hizmet alamamasına da müsaade edemem. Buradaki bir aksamanın sorumlusu olarak biz tutuluyorsak, kimse kusura bakmasın biz de bunu anlatırız. Bu sorunların sona ermesi, davul birinde tokmak birinde sisteminin sona ermesi için Antalya’da da Cumhur İttifakı adayımız Hakan Tütüncü’ye desteğinizi istiyoruz. Alanya’nın da Antalya’nın da altın çağını başlatmak için Antalya’da Tütüncü’ye Alanya’da da şahsıma desteklerinizi istiyorum” dedi.

“İKİ EHİL İSİMLE HİZMET EDECEĞİZ”

AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı da, “Antalya’da 3 dönem Kepez’e canla başla hizmet etmiş Hakan Tütüncü başkanımıza, Alanya’da da son 10 yılını Alanya Belediye Başkanı olarak kente adamış, 10 yıl da Kestel’de hizmet etmiş 20 yıllık bilgisi, birikimi ve tecrübesiyle Adem başkanımıza desteğinizi istiyoruz. İki ehil isim ile birlikte Alanya’mıza bölgemize altın değerinde hizmetler kazandıracağız” diye konuştu.

“ALSEV'DEN YÜCEL'E DESTEK”

ALSEV Başkanı Kemal Yetkin de yaptığı konuşmada, “Bizim derneğimizin kuruluş sürecinde Adem Başkanımız çok emek verdi, çok destek oldu. Kendisine ayrı bir gönül bağımız ve borcumuz var. Ne zaman kapısını çalsak bizleri geri çevirmedi. Her zaman arkasındayız ve olmaya da devam edeceğiz. İnşallah üyelerimizin de destekleriyle Alanya’da Adem Başkanımızı 3. dönemine taşıyacağız. Yine aynı şekilde Hakan Tütüncü başkanımızı da bu yolda yalnız bırakmayacağız” dedi. Konuşmaların ardından vatandaşların taleplerini dinleyen Başkan Yücel, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.