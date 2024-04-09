Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik’in başkanlığında ilk kez toplanan Alanya Belediye Meclisi ‘Bir Alanyamız Var’ logosunun belediye yazışmalarından kaldırılmasına karar verdi.

‘Bir Alanyamız Var’ artık YOK

MHP grubunun ret, AK Parti grubunun çekimser oy kullandığı karar CHP ve İYİ Parti Meclis Üyeleri’nin oyları ile kabul edildi.

CHP Grup Sözcüsü Haydar Uyar, Alanya Belediye logosu ile Bir Alanyamız Var logosunun aynı anda kullanılmasının kurumsal kavram karmaşasına neden olacağını belirterek parti gurubu olarak kaldırılmasına evet oyu kullanacaklarını bildirdi.