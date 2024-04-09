Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, ilk Alanya Belediye Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Alanya Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya CHP'li Belediye Meclis Üyesi Abdurrahman Açıkalın mazeretli olduğu için katılamadı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan toplantının açılış konuşmasını yapan Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, yorucu, kimi zaman soğuk kimi zaman sıcak bir ortamda seçim süreci atlattıklarını söyledi. Başkan Özçelik, "Seçimi tamamladık. Artık benden, hepinizden Alanya halkı hizmet bekliyor. Hizmet için bu meclis yetkilendirildi. Uyumlu ve başarılı bir 5 yıl geçirme temennimi en başından söylüyorum. Sürekli söylediğim bir şey vardı. Nasip olursa bunu başaracağız. Belediyede işi olan vatandaşların işlerinin makul sürede bittiğini göreceğiz. Bunun için altyapımız var. Kaliteli, turizmde en üst liglere oynayan bir Alanya yaratmak, çağdaş bir kent olma hedefini en başından itibaren söyledik. Bunun birinci yolu her şeyin imarından, inşaatından, belediyenin iç işleyişinden tutun her şeyin tıkır tıkır işlediği bir sistem olmalı. Planlı şekilde şehri şekillendirmeliyiz. Bunun için hep beraber kaçak, ruhsatsız yapılara, ben yaptım oldu şeklinde uygulamalara kesinlikle izin vermemeyi kendime vazife edindiğim gibi sizlerin de vazife edinmesi için burada bu sözü açtım. Tertip, düzen, disiplin içerisinde Alanya'yı yönetmek istiyorum. Bunu hepiniz de istiyorsunuz. Babamın oğlu olsa kaçağa, ruhsata izin vermeyeceğimi söylemek istiyorum. Doğrudur, eğridir, yanlış, geçmişte bu tür uygulamalara geçmişte tatilin uzun oduğu dönemde hızlıca yapılmaya çalışılmıştır ama buna izin vermeyeceğimi söylemek istiyorum. Seçimde kardeşlik kazandı. Hepimiz burada birbirimizin yüzüne gülebiliyoruz. Ama bu şehirde vatanın bölünmez bütünlüğüne, bayrağımıza ve Ata'mıza sahip çıkacak dostlar, arkadaşlar, çocuklar yetiştireceğiz. Bu şehirden başlatıp bunu bütün Türkiye sathına yayacağız. Sizlerin de vatan, Alanya sevdası konusunda farkınız olmadığına inanıyorum. Bunu hep beraber başaracağız" dedi.

Editör: Can KISA