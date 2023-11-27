Mahmutlar’a kazandırılan hizmetlerle ilgili açıklama yapan Alanya Belediye Meclis Üyesi Yılmaz Bağışlar, şu ifadeleri kullandı:

“Değerli dostlarım, özellikle, Mahmutlar'da yaşayan hemşehrilerimize, 2019-2024 yılları arasındaki, Alanya Belediye Meclis Üyeliği görevimiz boyunca ' dedikodu ve fitne' üretmek yerine hizmet ürettiğimizi rakamlarla ifade etmek istiyorum. Rakamlar, yaklaşık resmi verilere göre Alanya Belediyesi bütçe ve gelir-gider hesabı ile tarafımdan hazırlandı. Çizelgede özetle, 2014 yılında Büyükşehir Yasası ile kapatılan Mahmutlar Belediyesi ve 2023 yılındaki gelir hesabı ile yapılabilecek proje ve hizmetleri gösteriyor. Bugün, bizim dönemimizde 2019-2024 yılları arasında, Alanya Belediyesi ile birlikte Mahmutlar' a kazandırdığımız spor merkezi, çocuk oyun parkları, asfalt ve parke yol yapımı, personel giderleri, makine ve ekipman giderleri ile yapımı devam eden ve 30 Mart 2024 yerel seçimlerinden önce tamamlanacak olan kültür merkezi, kapalı spor salonu, çocuk bakım evi (kreş) , okul, sağlık ocağı vs. (sağlık ocağı ve kreş gibi yatırımlar hayırseverler desteği ile yapılıyor) yatırımlar düşünüldüğünde hak ettiği hizmetleri fazlasıyla aldığını rakamlarla görebiliyoruz. Eksikliklerimiz tabi ki olabilir fakat bugün tamamlanmak üzere olan kültür merkezi yaklaşık maliyetinin 500 milyon lira, spor merkezi ve kapalı spor salonu yaklaşık maliyetinin 100 milyon lira olduğunu düşündüğümüzde sadece bu iki yatırım ile bile 750 milyonluk bütçeye ulaşabiliyoruz. Alanya Belediyesi tarafından Mahmutlar için istihdam edilen personel, makine, ekipman giderleri ile çocuk parkları, kaldırım ve yol düzenlemeleri, okullar, sağlık ocağı gibi yatırımların toplam maliyeti yaklaşık 1,5 milyar TL tutarındadır. 'Az laf, çok hizmet' düsturu ile çıktığımız ve birkaç ay sonra, sona erdireceğimiz meclis üyeliği kamu hizmetimizin genel değerlendirmesi bu şekildedir. İki koyun versen gütmesini beceremeyecek, menfaatçi ve ikiyüzlü çok konuşan, ama boş konuşan bir kısım algıcı tayfaya dikkat edin.”