Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı Mansur Yavaş ’ın mal varlığını açıklamasının ardından Zafer Partisi ’nin Alanya Belediye Başkan Adayı Dr. Tahsin Biner de mal varlığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıkladı.

İşte Biner in mal varlığı...

"İşte mal varlığım

1) Tepe mahallesinde yazları oturduğum bir müstakil ev

2) Babaoglu mahallesinde kış döneminde oturduğum bir ev

3) 2008 model Mitsubishi Pajero Marka Araç

4) 2020 model Mercedes Vito Marka Araç

5) 2023 model SYM 500 Scooter Motorsiklet

5) Olivia Tarım Ürünleri Ltd. Şti . %50 hisse

6) Bankada 1.200.000 TL nakit para"