31 Mart tarihinde gerçekleştirilecek seçimler öncesi 10 yıllık Alanya Belediye Başkanlığı döneminde olduğu gibi gece gündüz çalışmaya devam ediyor. Vatandaşlarla mahalle mahalle bir araya gelerek hem 10 yılda hayata geçirilen proje ve hizmetleri anlatan Başkan Yücel, hem de gelecek dönem yapılacak hizmetlerle ilgili halkı bilgilendiriyor.

Başkan Yücel seçim çalışmaları kapsamında Alanya’daki yerel televizyon kanallarının düzenlediği 2024 Seçim Ortak Canlı Yayın programının konuğu olacak. Duayen Gazeteci ve Televizyoncu Ahmet Demir moderatörlüğünde; Dim TV, Alanya Postası Web TV, Digi Z TV, Alanya Express TV ve TV 82 kanallarından canlı olarak ekranlara gelecek programda Başkan Yücel, gazetecilerin sorularını yanıtlayacak.

Başkan Yücel, tüm vatandaşları 22 Şubat 2024 Perşembe günü, saat 20.00’de ekranlara gelecek programı izlemeye davet etti.