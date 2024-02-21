CHP Genel Merkezi'nden üç Genel Başkan Yardımcısı tarafından onaylanarak gönderilen liste yerine İlçe Başkanı Hasan Şahin kendi hazırladığı listeyi İlçe Seçim Kurulu'na verdi.

CHP Muratpaşa İlçe Başkanı Hasan Şahin onaylı listede bulunan ilk sıradaki Önder Kurnaz, Mustafa Düzenli ve Hüseyin Eroğlu’nun isimlerini çizerek yerlerine Erkan Çelik, Özcan Yılmaz ve Murat Öztınar’ı dahil etti.

Bu operasyonun ardından Şahin’in görevden alınması bekleniyordu. Ancak Şahin’in görevden alınmayı beklemeden istifa ettiği ileri sürüldü. Şahin’den konuya ilişkin herhangi bir açıklama gelmedi.

İl Başkanı Nail Kamacı yarın Antalya'da aday tanıtım toplantısına katılacak olan Genel Başkan Özgür Özel'in katılımından önce istifa edebilir.

Kamacı'nın, yaşanan gerilim üzerine Özel'i karşılamayacağı da konuşuluyor.

İşte Genel Merkezin onayladığı o liste...