Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, hızla gelen motosiklet sürücüsünün otomobili gördüğü an çarpmamak için devrildiği, otomobilin devrilen motosiklete ön kısmıyla dokunduğu görüldü.
Kaza; Aşağı Hisar Mahallesi Hükümet Caddesinde yaşandı. Cumhuriyet meydanı istikametinden gelip Rauf Denktaş Köprüsü istikametine gitmekte olan Mehmet Buluş’un kullandığı 07 APV 030 plakalı kurye motosikleti, Mithatpaşa Caddesi kesişimine geldiğinde Mithatpaşa Caddesinde seyir halindeki Yiğit Celal Gençleşen’in kullandığı 07 LZ 969 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Mehmet Buluş, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza anı güvenlik kamerasında
Kaza anı işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı. Görüntülerde, hızla gelen motosikletin, kavşağa geldiğinde Mithatpaşa Caddesinden gelen otomobili görünce çarpmamak için manevra yaptığı sırada devrildiği, otomobilin ön kısmıyla motosiklete dokunduğu görüldü.
KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)