Edinilen bilgiye göre, ailesinin otel yetkililerine 66 yaşındaki Petra Else Schılbach’ten bir süredir haber alamadıklarını belirtmesi üzerine odasını kontrol eden görevliler, Alman kadını odasında hareketsiz şekilde yatarken buldu. 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesinin ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.

Petra Else Schılbach’in cenazesi, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme Timi, cumhuriyet savcısı ve adli tabibin yaptığı incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)