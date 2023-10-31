Aydın’ın Efeler ilçesinde geçtiğimiz haftalarda Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı kız yurdunda meydana gelen ölü ve yaralıların olduğu asansör faciasının bir benzeri de dün Ordu’nun Fatsa ilçesinde bulunan bir kız yurdunda meydan geldi. Edinilen bilgilere göre Fatsa’daki KYK Kız yurdunda asansörün halatı koptu. Asansörde bulunan 4 kız öğrenci tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Yaralanan olmadığı gelen bilgiler arasında. Olayın ardından Ordu’daki KYK yurtlarında kalan öğrenciler protesto etmek amaçlı sloganlar attılar.