Kızılağaç Turizm Bölgesi'nde bulunan bir otelde tatil yapmakta olan 87 yaşındaki Alman Uyruklu Erika Glımm otelin sahilinde yüzerken boğulma tehlikesi geçirdi. Otel personeli ve diğer turistler tarafından denizden çıkarılan yaşlı turist, yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı özel hastanede kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Alman turistin cansız bedeni Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekibi, Adli Tabip ve Cumhuriyet Savcısı'nın incelemelerinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Buradaki işlemlerin ardından Glımm'in cenazesinin ülkesine gönderileceği bildirildi.