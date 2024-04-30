Kaza; Manavgat ilçesi Antalya Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Meydanı istikametine seyir halindeki Mehmet Ali Şen’in kullandığı UD 239 plakalı otomobil, Yapay Şelale önünde yaya geçidi bulunmayan bölgede yaya olarak yolun karşısına geçmekte olan Nermin Bolat isimli kadına çarptı. Güvenlik kamerasına saniyesi saniyesine yansıyan kazada, koşarak yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı kadının, kaldırıma yüzüstü düşerek ağır yaralandığı gözlendi.

Kazada yaralanan kadının yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Yaralı kadın, 112 Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.