Kaza, Manavgat Çevre yolu Sanayi Köprülü kavşak yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Alanya istikametinden Antalya istikametine gitmekte olan Emel Kara nın kullandığı 15 AAS 070 otomobil ile Alparslan Türkeş Bulvarından çevreyoluna çıkan Mustafa Tekin'in kullandığı 07 BFG 959 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı.

Kazada, yaklaşık 30 metre sürüklenen motosikletin sürücüsü yaralandı. Yaralı motosiklet sürücüsü Mustafa Tekin 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.