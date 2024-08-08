Kaza, Beşkonak Karabük Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Köprülü Kanyon istikametine seyir halindeki Mehmet D.'nin kullandığı 07 GGR 10 plakalı safari aracı, Karabük Mahallesi Cami Sokak okul önünde sola dönüş yaptığı esnada aynı istikamette seyir eden Serdar V.'nin kullandığı 07 BPY 570 plakalı tur minibüsü ile çarpıştı. Kazada safari aracında yolcu olarak bulunan Almanya uyruklu 5 turist yaralandı. 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)