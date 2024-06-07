Kaza; Manavgat çevre yolu Sorgun-Otogar Köprülü Kavşak yan yolda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Alanya istikametinden gelip Sorgun Bulvarı istikametine dönen Hüseyin Akbaş'ın kullandığı 07 JA 280 plakalı hafif ticari araç, kırmızı ışıkta durduğu sırada aynı istikamette seyir halindeki Yeliz Akdeniz'in kullandığı 07 ANS 399 plakalı otomobil arkadan çarptı. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada otomobil sürücüsü Yeliz Akdeniz yaralandı.

Kazaya gelen ambulans da kaza yaptı

112 Acil Çağrı Merkezine gelen yaralamalı kaza ihbarı üzerine yaralıyı almak için olay yerine giden Ercan Topkafa'nın kullandığı 07 AGD 728 plakalı ambulans, kaza yerine 50 metre mesafede İbrahim Halim Dedecan'ın kullandığı 07 HLV 62 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Araçlarda hasarın oluştuğu kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Yaralıya başka ambulans geldi

İlk kazada yaralanan Yeliz Akdeniz için olay yerine başka ambulans çağrıldı. 112 Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Diğer taraftan her iki kaza da saniye saniyesine güvenlik kamerasına yansıdı.