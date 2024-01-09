Kaza, Yeni Antalya Konya Karayolu Beydiğin Mahallesi'nde meydana geldi. Manavgat'a seyir halindeki Celalettin Poyraz'ın kullandığı 07 L 5321 plakalı hayvan yemi yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı.

Kazada Celalettin Poyraz ile araçta yolcu olarak bulunan Durdu Poyraz ve Mehmet Poyraz yaralandı. Yaralılar 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan 71 yaşındaki Durdu Poyraz'ın hayati tehlikesinin olduğu bildirildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)