Olay, Alanya’nın Konaklı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 51 yaşındaki Gürhan Dönertaş isimli şahıs oturduğu binanın önünde fenalaştı. Olayı gören komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Sağlık ekipleri Dönertaş’a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Dönertaş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Dönertaş’ın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.