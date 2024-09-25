Kaza; Antalya’nın Manavgat ilçesi Aşağı Hisar Mahallesi Demokrasi Bulvarı'nda meydana geldi. Sağlam A.’nın kullandığı 07 ASU 938 plakalı otomobil hareket ettiği sırada sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç, kaldırımı aşarak ayakkabı mağazasının vitrinine çarparken, maddi hasarın oluştuğu kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Çalışan ölümden döndü

Kaza sırasında vitrinin hemen arkasında bulunan bilgisayarın başında olduğunu, çarpmanın şiddetiyle oturduğu sandalyenin devrildiğini belirten mağaza çalışanı, ölümden döndüğünü ve psikolojisinin iyi olmadığını söyledi. Kaza anı ayakkabı mağazasının güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde otomobilin park yerinden hareket etmesi ve vitrine çarptığı anlar yer aldı. Bazı vatandaşlar kazadan saniyelerle kurtulurken, otomobilin bir vatandaşın koluna çarptığı görüldü.