Kaza, Manavgat-Antalya D-400 Karayolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Manavgat istikametinden Antalya istikametine seyir halindeki Abdulsamet Yıldız’ın kullandığı 46 AFR 784 plakalı otomobil, Ilıca Mahallesi sınırlarında Kumköy kavşağına yaklaştığı sırada önce sol ardından sağ tarafta bulunan çelik bariyerlere çarptı. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen kazada hurdaya dönen otomobil yaklaşık 200 metre sürüklendikten sonra yol ortasında durabildi.

Kaza sırasında yoldaki diğer araçların yavaş ve sürücülerinin dikkati sayesinde facianın eşiğinden dönülen kazada, otomobil sürücüsü büyük şans eseri araçtan burnu bile kanamadan çıktı. Kazanın ardından Manavgat Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından yolda gerekli önlemler alınırken, trafik akışı kaza yapan otomobilin sağından ve solundan kontrollü bir şekilde sağlandı.



Otomobil sürücüsünün kaza sırasında hızının 120-130 dolayında olduğunu dile getirirken, yetkililer özellikle yağışlı havalarda sürücülerin daha dikkatli olmaları gerektiğini dile getirdiler. Sürücünün 200 metre sürüklendiği ve hurdaya dönen otomobilinden çıkıp parçalarını yardıma gelen arkadaşlarıyla birlikte toplaması dikkatlerden kaçmadı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)