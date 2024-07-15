Edinilen bilgiye göre kaza, Manavgat ilçesi Ortaköy Mahallesi Dağdelen mevkisinde gerçekleşti. Sabah saatlerinde meydana gelen kazada S.S.'nin (40) direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kullandığı araç dereye yuvarlandı. Piknik yerinde bulunan vatandaşlar, aracın içinde bulunan baba ve oğlu aracın içinden çıkarttı. İlk müdahaleyi ise olay yerinde şans eseri bulunan bulunan sağlık personeli gerçekleştirdi. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması sonucunda yaralılar ambulans ile Gündoğmuş Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Kaza sonrası araç sürücüsü S.S.'nin ağır yaralandığı belirtilirken, babası Mustafa Serter'in (60) sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Baba ve oğulun komşularının cenazesine katılmak için yola çıktığı öğrenildi.