Kaza, Alanya-Manavgat D-400 Karayolu Sülek kavşağında meydana geldi. Manavgat istikametine seyir halindeki Mustafa Y., idaresindeki 07 JD 270 plakalı Tofaş Kartal model otomobile, Sülek kavşağında U dönüşü yaptığı sırada, Alanya'ya yönüne giden Talha Ö'nün kullandığı 07 BCU 134 plakalı otomobil çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, araç sürücüleri Talha Ö., ve Mustafa Y., ile, otomobillerde yolcu olarak bulunan Murat A, Selim K., , Ayşe Y., ve Gülsüm K., yaralandı.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)