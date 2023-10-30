Kaza; Antalya-Manavgat D-400 Karayolunda Antalya istikametinden Manavgat'a seyir halindeki Yunus Yavuz’un kullandığı 07 AYD 998 plakalı motosikletin, Taşağıl sınırlarına geldiğinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ve bariyerlere çarpması sonucunda meydana geldi.



Kazada, 30 yaşındaki motosiklet sürücüsü Yunus Yavuz olay yerinde yaşamını yitirirken, motosiklette yolcu olarak bulunan Serkan A. yaralandı. 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Serkan A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.



Kazada yaşamını yitiren motosiklet sürücüsü Yunus Yavuz’un cenazesi, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekibi, cumhuriyet savcısı ve adli tabibin incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)