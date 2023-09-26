Kaza, Alanya-Antalya D-400 Karayolu'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Alanya istikametinden Antalya istikametine seyir halindeki Muhammet Bedel’in kullandığı 07 AVR 126 plakalı otomobil, yol üzerinde meydana gelen bir kazadan dolayı yavaşlayan aynı istikamette gitmekte olan Mehmet Öz’ün kullandığı 07 ARG 009 plakalı otomobile arkadan çarptı. Bu otomobil de yine önündeki İsa Sezen’in kullandığı 07 BAP 333 plakalı otomobile çarptı. Kazada yaralanan ve yoldan geçmekte olan diğer araçlardaki vatandaşlar tarafından araçlardan çıkarılan otomobil sürücüleri Mehmet Öz, İsa Sezen ve Muhammet Bedel; 112 Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan İsa Sezen ve Muhammet Bedel’in hayati tehlikesinin olmadığı, hayati tehlikesi bulunan Mehmet Öz’ün Antalya’ya sevk edildiği bildirildi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)