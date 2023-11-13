Kaza; Antalya-Konya D-687 Karayolu Meydiğin Mahallesi'nde meydana geldi. Konya'ya seyir halindeki Ramazan Ateş’in kullandığı 42 FN 486 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle virajı alamayarak yaklaşık 15 metrelik şarampolden uçtu. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye kurtarma ekibi ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada sürücü Ramazan Ateş, yolcu Ayşe Ateş, Sabriye Aydemir ve Ayşem Ateş, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Yaralılar olay yerindeki müdahalenin ardından ambulanslarla Serik Devlet Hastanesine sevk edildi.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

"Bariyerler yapılsın"

Kaza yerine gelen Beydiğin Mahalle Muhtarı Süleyman Duman, D-687 Karayolu'nda sık sık kazalar yaşandığını belirterek, “30 Ağustos tarihinde aynı yerde meydana gelen kazada yol kenarındaki bariyerler yerinden söküldü. 2,5 ay geçmesine rağmen yerine takılmadı ve bugün bu araç aynı yerden uçtu. Yetkililerden bu bariyerleri acilen yapmalarını talep ediyorum” dedi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)