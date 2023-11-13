Alanya merkezli bir yatırım şirketinin ulaştığı binlerce kişiyi yüksek kar vaadiyle dolandırdığı iddia edildi.

Köylüden, toprak sahininden ucuza alındığı iddia edilen arazilere onlarca bina dikilmiş, dairelere ortak olan mağdurlar yüksek kar vaadiyle kandırılmıştı. İlk altı ay boyunca mağdurlara düzenli ödeme yapan şirket, bu yöntemle güven kazanıp daha fazla kişiye ulaşıyordu.

GÜVEN KAZANINCA PARA KESİLDİ

Ancak altı ayın sonunda paralar ödenmeyince, parasına para katıp yüksek kar elde etmek isteyen mağdurların elindeki avucundaki de gitti.

Mağdur sayısının binlerce, vurgunun boyutunun ise milyonlarca dolar olduğu ortaya çıktı.

FRANSA VE ALMANYA'DAN BİLE MAĞDURLAR VAR

Yatırım mağdurları şirketin, Türkiye'de girmedikleri köy, il, mezra, ilçe kalmadığını belirtirken, şikayetçi olmak için Fransa ve Almanya'dan bile İstanbul'a gelenler olduğu öğrenildi.

BİNLERCE KİŞİ DOLANDIRILMIŞ

Sadece 200 mağdurun kaybettiği paranın 2 milyon 300 bin doları geçtiği, mağdur sayısının ise 6 bin 521 kişi olduğu belirlendi.

Mağdurlar, turizm amaçlı kullanılan mülklerden ortak pay aldıklarını, şirketin göz boyamak için belirli bir süre ödeme yaptığını söyledi.

MAĞDURLARA PİŞKİN CEVAP

Paralar ödenmeyince şirket yetkililerini arayan mağdurlar aldıkları yanıtla şoke oldular. Şirketin kendilerine "İstediğiniz yere şikayet edin. Sizin elinizde hiçbir belge yok. Hiçbir şey ispat edemezsiniz" dediğini belirten mağdurlarda Mehmet amca, dolandırıcılara 150 bin dolarını kaptırdı.

YATIRIMCIYDI KİRACI OLDU

"Hiçbir kuruş alamıyorum. Var olun evim gitti" diyen yaşlı adam şimdi kirada oturuyor.

Üstelik onları dolandıran şirket 'yatırım danışmanlığı' adı altında hala mağdurlarına mağdur eklemeye devam ederek, aktif olarak bu işi sürdürüyor.

200 mağdur ise hep birlikte savcılığa giderek şikayetçi oldu. Şimdi yargıdan çıkacak kararı bekliyorlar.

KAYNAK: Ekran Haber