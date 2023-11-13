Kaza, Alanya’nın Türkler Mahallesi’nde meydana geldi. Ö. N. idaresindeki motosiklet kaldırıma çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Ö. N.’nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından cenaze, Alanya Belediye Morgu'na kaldırıldı.

KAYNAK: Gerçek Alanya