Kaza, Alanya’nın Türkler Mahallesi’nde meydana geldi. Ö. N. idaresindeki motosiklet kaldırıma çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Ö. N.’nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından cenaze, Alanya Belediye Morgu'na kaldırıldı.
Alanya’da Motosiklet Yine Bir Can Aldı!
Alanya’da hakimiyetini kaybederek kaldırıma çarpan motosikletin sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi.
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