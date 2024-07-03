Alanya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) Değişim Grubu adına açıklama yapan SMMM Fikret Türkoğlu, Temmuz ayının girmesiyle birlikte başlayan ‘ Mali Tatil ’ uygulaması hakkında eleştiri ve mesleğin sorunları hakkında önerilerde bulundu.

Türkoğlu, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:



‘’ 2007 yılında İlk açıklandığında meslektaşlarımızı heyecanlandıran ‘ Mali Tatil ’ , Temmuz döneminde verilmesi gereken beyannamelerin aynen devam etmesi, Ağustos dönemine verilmesi gereken beyannamelerle birleştirilmemiş olduğunun öğrenilmesiyle meslek mensuplarında büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştı. Yaklaşık 20 yıllık böyle tatil olmaz, tatilin sadece adı var diye eleştirdiğimiz mali tatil uygulaması 2024 yılı içinde başladı.

Mali Tatil; Gerçekte olmayan, ama olduğuna inanmamız istenen bir garabet uygulama olarak Odalarımız ve Birliğimiz tarafından takvimi açıklanan bir komedya….

Bizler adı olan, ama gerçekte olmayan Mali Tatil uygulamasının fiili olarak uygulanmasını ve onlarca yıllık taleplerimizin görülmesini istiyoruz.

Bizim talebimiz ve önerimiz; Başta Temmuz ayı beyan ve bildirimleri olmak üzere, Bütün aylardaki beyan ve bildirimler tekrardan makul yerlere çekilmelidir. 1. Dönem geçici vergi kaldırılmalı, KDV1 ve KDV2 birleştirilmeli iş yükümüz olabildiğince taşınabilir hale getirilmelidir.

Meslektaşlarımız; mükelleflerine ilişkin yükümlülüklerini zamanında yerine getirebilmek için aile ve özel yaşantılarından da büyük fedakârlıklar yapmaktadır. Gece geç saatlere kadar, hafta sonları dahil çalışmakta ve yoğun iş temposunda rutine bağlanmış işlemler ile ayın belirli günlerine odaklanmaları onları hem bedenen hem de manevi olarak yıpratmaktadır. Sosyal hayatın içinde yer almak, aileleri ile zaman geçirmek meslektaşlarımız için lüks oluştur.



En azından Tatil olduğu iddia edilen 1-20 Temmuz arası SSK ve Vergi Daireleri kapatılmalı, denetimler zorunlu haller dışında askıya alınmalıdır. Mükelleflerimize yapılan denetimlerin gölgesinde, denetim tutanakları ile Mali Tatil’e girdik. Mükellef ile İdare arasında sıkışıp kaldığımız şu günlerde en azından kanunla tatil ilan edilmiş günlerimizde nefes almak istiyoruz.

Mali Müşavirler idare ile mükellef arasında köprü görevi gören bir meslek grubu olarak; Kayıt dışı ekonomi ile mücadele, toplumda vergi bilincinin artması, muhasebe sistemlerimizin uluslararası muhasebe standartlarına uyumlu hale gelebilmesi ancak meslektaşlarımızı eliyle gerçekleşebilecektir. Durum böyleyken idarenin, mesleğe olan ilginin ve meslek mensuplarının niteliğini artırmak, onların sorunlarına çözüm yolu bulmak gibi bir sorumluluğu bulunmaktadır. Bizler; Hizmet kalitemizin artması, işlerin sağlıklı yürüyebilmesi için düzenleme talep ediyoruz. Amacımız tatil yapmak değil, Sadece dinlenebilme fırsatı bulmak… İşlerimizi daha verimli olarak yapabilmektir. Dedi. ’’