Antalya’nın Alanya İlçesi Mahmutseydi Esköy Mahallesi’nde iddialara göre tarihi çeşmenin kaynağına yakın usulsüz olarak yapılan evden dolayı vatandaşlar tepki gösterdi. Edinilen bilgilere göre tarihi çeşmenin yakınına yapılmakta olan kaçak evden gelebilecek lağım suyunun temiz suya karışmasından dolayı tedirgin olan köy halkı gereğinin yapılmasını isteyerek bu duruma karşı çıkıyorlar.

Konuyla ilgili açıklama yapan Muhtar Adayı İbrahim Uzun, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

‘’Mahmutseydi Esköy Mahallesi'nde bulunan tarihi çeşmenin akan suyunun gözünün 25 metre üstüne usulsüz,belgesiz,izinsiz kaçak ev yapılmaktadır. Bu evin lağam suyu suya karışır diye köyümüzün vatandaşları, kendileri ve çocuklarımız için bu duruma karşı çıkmaktadır.

Bu duruma mevcut muhtar Resul Bülbül sessiz kalmaktadır. Muhtar adayı olarak ben ve köy halkımız sessizliğini bozmaktadır. Gerekli kurum ve kuruluşlara sesimizi duyurmak istiyoruz. Gereğinin yapılacağına inanıyoruz.’’

KAYNAK: Haber Merkezi