İl Disiplin Kurulu Mahmutlarspor’un küme düşürüldüğü kararda şu ifadelere yer verildi: "24.12.2023 günü oynanması gereken 1863 FK Spor – Mahmutlar Spor (SAL) müsabakasında; Hakemin raporuna göre Mahmutlar Spor’un müsabakada hazır bulunmadığı için müsabaka tatil edilmiştir. Bu nedenle kurulumuza sevk edilen Mahmutlar Spor takımının hükmen (3-0) mağlubiyetine ve mevcut puanlarından ÜÇ (3) puanının silinmesine, Mahmutlar Spor takımının bu sezon 2. Defa müsabakaya katılmadığı için Ligden ihraç edilmesine. Ayrıca 2023-2024 Amatör futbol liglerinde uygulanacak esaslar kitapçığının 18.sayfasında bulunan 5. Maddede belirtilen müsabaka görevli ücretleri olan 750 TL.nin TFF hesabına ödenmesine karar verilmiştir."