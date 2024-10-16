Kaza, gece saatlerinde Alanya’nın Mahmutlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 27 yaşıındaki O.G. yönetimindeki otomobil, D-400 Karayolu'nda Gazipaşa istikametinden Alanya'ya doğru seyir halindeyken trafik ışıklarında durdu. Bu sırada aynı istikamette ilerleyen motosikletin sürücüsü 19 yaşındaki S.Y., otomobile arkadan çarptı.



Çarpmanın etkisiyle S.Y., asfalt zemine savrulurken, kazayı gören diğer sürücüler hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. S.Y., ambulansla Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan kontrollerde S.Y.'nin 2.16 promil alkollü olduğu tespit edildi. S.Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.