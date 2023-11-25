Olay, Alanya’nın Mahmutlar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yabancı uyruklu B.T. girdiği bir anlık bunalım sonucunda evde bulduğu 68 adet hapı içerek intihara kalkıştı. Ailesi tarafından fark edilen şahıs olay yerine çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. B.T.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Mahmutlarda İntihar Girişimi! Yabancı Uyruklu Vatandaş Çok Sayıda Hap İçti
Alanya’nın Mahmutlar Mahallesi’nde bir anlık girdiği bunalım sonucu çok sayıda hap içerek canına kıymak istedi.
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