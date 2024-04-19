Gençlik Merkezi'nin tamamlanmasıyla birlikte, Mahmutlar'da gençlerin sosyal ve kültürel faaliyetlere katılımını artırmayı hedeflediklerini belirten Başkan Tavlı, gençlerin potansiyellerini keşfetmeleri ve geliştirmeleri için bu tür tesislerin önemli olduğunu vurguladı. Gençlik Merkezi'nin Alanya'nın genç nüfusu için önemli bir boşluğu dolduracağına inandıklarını ifade eden Başkan Tavlı, gençlerin burada eğitici, öğretici ve eğlenceli aktivitelerle vakit geçirebileceklerini söyledi.

Başkan Tavlı, Mahmutlar Gençlik Merkezi'nin tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki gençlerin sosyal entegrasyonunun artacağına ve toplumla daha güçlü bağlar kuracaklarına olan inancını dile getirdi.