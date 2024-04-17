Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), öğrenci ve mezunlarının istihdamı ve geleceğe hazırlanması konusunda çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Bu kapsamda 15-22 Nisan Turizm Haftası dolayısıyla turizm alanındaki öğrencilere bir müjde daha geldi. ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan ile Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Saatçioğlu arasında iş birliği protokolü imzalandı. ALKÜ Senato Salonu’nda yapılan imza töreninde Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Kılıç, Prof. Dr. Mehmet Akın, POYD Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Mehmet Bahar ve ALKÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Burçin Cevdet Çetinsöz de yer aldı.

TURİZM ÖĞRENCİLERİNE İŞ VE STAJ İMKÂNI SAĞLANACAK

Protokol kapsamında, ALKÜ Turizm Fakültesi ve ALTSO Turizm MYO’da eğitim gören öğrencilerin staj uygulamaları ve bu alandan mezun olanların sektör içerisinde kalmaları konularında iş birliği yapılacak. Bunun yanında ALKÜ’nün, POYD üyelerine bilimsel alanlarda destek ve eğitim vermesi de yer aldı. POYD tarafından üniversite öğrencilerini motive etmek ve gençlerin yaratıcılığını turizm sektörüne yöneltmek amacıyla çeşitli projeler düzenlenecek. Ayrıca yapılan protokolle öğrenci ve mezunların sektöre adaptasyonunu hızlandırmak, kolaylaştırmak ve verimi arttırmak amacıyla eğitim, öğretim, bilimsel araştırma alanlarında iş birlikleri olacak.

REKTÖR TÜRKDOĞAN: “ÖĞRENCİLERİMİZİN GELECEĞİ İÇİN ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ”

İmza töreninde konuşan ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, Anadolu’nun doğal ve tarihi güzelliklerinin yanında onlarca medeniyete ev sahipliği yapmasından dolayı kültürel bir hazine olduğunu vurgulayarak Turizm Haftası’nın ülkemize hayırlı olmasını diledi. Alanya’nın da dünyanın önde gelen turizm merkezlerinden biri olduğunun altını çizen Rektör Türkdoğan, “Turizm, sağlık, spor ve bilimsel alanda akademik çalışmalarımız devam ederken diğer taraftan da öğrencilerimizin geleceği için sektörlerinde emin adımlarla ilerlemeleri adına sektör temsilcileriyle iş birlikleri yapmayı sürdürüyoruz. Turizm cenneti olan Alanya’mızı dünyaya tanıtma noktasında ALKÜ olarak üzerimize düşenin fazlasını yapmaya her daim hazırız. Bu uğurda bölgenin gelişmesi, ülkemize turizm alanında katkımızın daha fazla olması ve öğrencilerimizin geleceği için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Daha önce öğrencilerimize istihdam ve staj imkânı sağlayan iş birliklerimize POYD ile yaptığımız yeni protokolümüzü de ekledik. Başkanımız Sayın Hakan Saatçioğlu ve dernek üyelerine bu konudaki hassasiyetleri için teşekkür eder, yeni protokolün üniversitemize ve derneğimize hayırlı olmasını dilerim.” dedi. POYD Başkanı Hasan Saatçioğlu da protokolün turizm sektöründe yeni bir heyecan oluşturduğunu vurgulayarak bu tür iş birliklerinin tüm alanlarda yapılması gerektiğine dikkat çekti. Saatçioğlu, üniversiteye bu konuda her türlü desteği sağlayacaklarını söylerken protokolün hayırlı olmasını diledi. İmza töreni toplu hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.