Saat 11.00 sıralarında başlayan duruşma, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı 18. Asliye Ceza Mahkemesi'nin salon kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle Marmara Cezaevi 2 numaralı duruşma salonunda görüldü. Özdağ, hakkında 7 yıl 10 aya kadar hapis cezası istenen dosya kapsamında yargılanıyordu.

Savcılık Cezanın Artırılmasını Talep Etmişti

Duruşmada savcılık, esasa ilişkin mütalaasında Ümit Özdağ hakkında "Zincirleme şekilde basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 1 yıl 10 aydan 7 yıl 10 aya kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Geçen celse aynı suçtan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Mahkemeden Hem Hapis Hem Tahliye Kararı

Verilen aranın ardından mahkeme, Ümit Özdağ'a 2 yıl 4 ay 3 gün hapis cezası verdi. Bu kararla birlikte, Özdağ'ın tutukluluğuna son verilerek tahliyesine karar verildi.

Hazırlanan iddianamede Özdağ hakkında, "Zincirleme biçimde basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan 7 yıl 10 aya kadar hapis cezası talep ediliyordu. Bu karar, Özdağ'ın bir süredir devam eden hukuki sürecinde önemli bir gelişme olarak kayda geçti.