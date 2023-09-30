ADANA (İHA)- Edinilen bilgiye göre olay, 28 Eylül günü saat 15.00 sıralarında Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, eşi F.Ç. ile boşanma davasının ertelenmesinin ardından mahkemeden çıkan Necmettin Çakmak (41), kayınbiraderleri Mehmet Sıraç Y. (43), Zeki Y. (49), Mehmet Ekrem Y. (48) ve oğlu Halit Y. (22) ile tartıştı. Kısa süreli arbedenin ardından evine gitmek üzere ayrılan Çakmak, eşinin ailesi ile Saydam Caddesi’nde karşılaştı. Burada da süren kavgada, kayınbiraderleri tarafından darp edilen Çakmak, Mehmet Sıraç Y. tarafından tabanca ile başından vuruldu. Çakmak kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler ise olay yerinden kaçtı.



Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Çakmak, ambulansla kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan Çakmak’ın, 2022 yılında eşi ve ailesiyle tartıştığı, çıkan kavgada da kayınbiraderini bıçakla yaraladığı belirtildi. Çakmak’ın bu olay nedeniyle tutuklandığı, 4 ay önce de cezaevinden tahliye edildiği bildirildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, otomobille olay yerinden kaçan 4 şüpheliyi gözaltına aldı.



Emniyete götürülen şüpheliler, mahkeme çıkışı yaşanan kavganın ardından mahallelerindeki kıraathaneye gidip oturduklarını, bu sırada yanlarına gelen Çakmak’ın tepki gösterip, küfrettiğini öne sürdü. Şüphelilerden Mehmet Sıraç Y., “Küfredince, dayanamadık. Önce dövdük, ardından da tabancayla ateş ettim” dedi.

İşlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.